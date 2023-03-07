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Роговнев Иван Михаилович

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.08.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1896

Отец: Роговнев Михаил Егоров

Мать: Роговнева Анна Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1916
рядовой 11-й Сибирский стрелковый Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк
Военная награда
1917
Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Роговнев Николай Иванович

Мать ребёнка: Роговнева Анастасия Ивановна

г.Демидов Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роговнева Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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