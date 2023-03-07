Роговнев Иван Михаилович
Место рождения
Дата рождения14.08.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1896
Отец: Роговнев Михаил Егоров
Мать: Роговнева Анна Яковлева
Военная служба
1916
рядовой 11-й Сибирский стрелковый Ее Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны полк
Военная награда
1917
Георгиевская медаль IV-й степени (За храбрость)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Роговнев Николай Иванович
Мать ребёнка: Роговнева Анастасия Ивановна
г.Демидов Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно