Роговнева (Семернева) Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговнева (Семернева) Анна Яковлева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.06.1874

Дата смерти

25.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1874

Отец: Семернев Яков Никитин

Мать: Семернева Анастасия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
?.10.1894

Муж: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1896

Сын: Роговнев Иван Михаилович

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1899

Сын: Роговнев Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Роговнев Пётр ст

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Рождение ребёнка
27.06.1903

Сын: Роговнев Николай Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.12.1905

Сын: Роговнев Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1907

Сын: Роговнев Константин Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Вера Михайлова

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.09.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от чахотки
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