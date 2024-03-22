Роговнева (Семернева) Анна Яковлева
Место рождения
Дата рождения04.06.1874
Дата смерти25.09.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1874
Бракосочетание
?.10.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1896
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
18.11.1899
Сын: Роговнев Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
1902
Сын: Роговнев Пётр ст
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
27.06.1903
Сын: Роговнев Николай Михайлов
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
02.12.1905
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
04.03.1907
Сын: Роговнев Константин Михайлов
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Вера Михайлова
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Смерть
25.09.1908
Причина смерти: от чахотки