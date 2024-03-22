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Семернев Яков Никитин

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

19.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Семернев Никифор (Никита) Иванов

Мать: Семернева Анастасия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1873

Жена: Семернева Анастасия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1874

Дочь: Роговнева Анна Яковлева

Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1875

Сын: Семернев Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1878

Дочь: Морозова Мария Яковлева

Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.09.1882
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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