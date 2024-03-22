Семернев Яков Никитин
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти19.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
04.11.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1874
Дочь: Роговнева Анна Яковлева
Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова
Рождение ребёнка
17.10.1875
Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова
Рождение ребёнка
25.01.1878
Дочь: Морозова Мария Яковлева
Мать ребёнка: Семернева Анастасия Кодратова
Смерть
19.09.1882