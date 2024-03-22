Семернева Анастасия Кодратова
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти12.01.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
04.11.1873
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1874
Дочь: Роговнева Анна Яковлева
Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин
Рождение ребёнка
17.10.1875
Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин
Рождение ребёнка
25.01.1878
Дочь: Морозова Мария Яковлева
Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин
Смерть
12.01.1880
Причина смерти: от натуральной