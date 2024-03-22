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Семернева Анастасия Кодратова

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

12.01.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1873

Муж: Семернев Яков Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1874

Дочь: Роговнева Анна Яковлева

Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1875

Сын: Семернев Дмитрий Яковлев

Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.01.1878

Дочь: Морозова Мария Яковлева

Отец ребёнка: Семернев Яков Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.01.1880
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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