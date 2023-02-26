Антипкина - Роговнева Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипкина - Роговнева Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1911

Муж: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1912

Сын: Роговнев Семён Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1913

Сын: Роговнев Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1914

Сын: Роговнев Александр Михайлов

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1916

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипкин ?

Смерть
Неизвестно
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