Антипкина - Роговнева Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.02.1911
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1912
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
14.03.1913
Сын: Роговнев Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
09.10.1914
Сын: Роговнев Александр Михайлов
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Рождение ребёнка
04.06.1916
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Роговнев Михаил Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипкин ?
Смерть
Неизвестно