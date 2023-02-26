Роговнев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1852
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: ?
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1871
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1879
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно