Давыдова (Давыденкова) Наталия Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Давыденкова) Наталия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Роговнев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
27.07.1872

Дочь: Мамонова Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1874

Сын: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1876

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1879

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1882

Сын: Давыдов Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Давыдов Иван Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Давыдов Алексей Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Давыдов Василий Васильев

Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно