Давыдова (Давыденкова) Наталия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Роговнев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
27.07.1872
Дочь: Мамонова Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
07.02.1874
Сын: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
11.11.1876
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
09.07.1879
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
19.08.1882
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
25.09.1888
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
13.02.1891
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1894
Отец ребёнка: Давыдов (давыденков) Василий Андреев
Смерть
Неизвестно