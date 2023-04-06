Давыдов (Давыденков) Василий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов (Давыденков) Василий Андреев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1872

Дочь: Мамонова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1872
Поречской инвалидной команды отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1874

Сын: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1876

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.07.1879

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.08.1882

Сын: Давыдов Фёдор Васильев

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1888

Сын: Давыдов Иван Васильев

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Давыдов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1894

Сын: Давыдов Василий Васильев

Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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