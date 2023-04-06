Давыдов (Давыденков) Василий Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1872
Дочь: Мамонова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Военная служба
1872
Поречской инвалидной команды отпускной по билету рядовой
Рождение ребёнка
07.02.1874
Сын: Давыдов (давыденков) Анисим Васильев
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
11.11.1876
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
09.07.1879
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
19.08.1882
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
25.09.1888
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
13.02.1891
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Рождение ребёнка
01.02.1894
Мать ребёнка: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева
Смерть
Неизвестно