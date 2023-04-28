(Давыдова (Давыденкова)) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения11.11.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876
Рождение ребёнка
30.09.1897
Дочь: Устина (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.10.1897
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
15.02.1902
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1902
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Евдокия Георгиева
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
10.07.1906
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
09.10.1908
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
10.10.1910
Дочь: Анна Георгиева
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
18.09.1912
Дочь: Ефросиния Георгиева
Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов
Рождение ребёнка
30.07.1915
Смерть
Неизвестно