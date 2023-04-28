(Давыдова (Давыденкова)) Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова (Давыденкова)) Екатерина Васильева

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.11.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1876

Отец: Давыдов (давыденков) Василий Андреев

Мать: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.09.1897

Дочь: Устина (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.10.1897

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
15.02.1902

Муж: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1902

Сын: Гальнев Николай Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Евдокия Георгиева

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1906

Сын: Гольнев Михаил Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1908

Сын: Тарасов Дмитрий Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1910

Дочь: Анна Георгиева

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.09.1912

Дочь: Ефросиния Георгиева

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.07.1915

Сын: Гальнев (гольнев) Александр Георгиев

Отец ребёнка: Гальнев (гольнев) - Тарасов Георгий Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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