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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Роговнев Егор Андреев

Отец ребёнка: Роговнев Андрей

Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Роговнев Андрей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Давыдова (давыденкова) Наталия Андреева

Отец ребёнка: Роговнев Андрей

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Роговнев Никанор Андреев

Отец ребёнка: Роговнев Андрей

Рождение ребёнка
До 1879

Сын: Роговнев Никифор Андреев

Отец ребёнка: Роговнев Андрей

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