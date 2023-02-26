Роговнев Никанор Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Роговнев Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Ирина Никанорова
Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Мария Никанорова
Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
18.04.1899
Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова
Рождение ребёнка
03.06.1905
Сын: Роговнев Константин Никанорович
Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роговнева Ирина Петрова
Смерть
Неизвестно