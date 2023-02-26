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Роговнев Никанор Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Роговнев Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Ирина Никанорова

Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Мария Никанорова

Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Роговнев Иван Никаноров

Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Роговнев Константин Никанорович

Мать ребёнка: Роговнева Ирина Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роговнева Ирина Петрова

Смерть
Неизвестно
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