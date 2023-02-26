Роговнева Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роговнева Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1890

Дочь: Ирина Никанорова

Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1892

Дочь: Мария Никанорова

Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.04.1899

Сын: Роговнев Иван Никаноров

Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.06.1905

Сын: Роговнев Константин Никанорович

Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роговнев Никанор Андреев

Смерть
Неизвестно
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