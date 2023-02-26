Роговнева Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.05.1890
Дочь: Ирина Никанорова
Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев
Рождение ребёнка
13.08.1892
Дочь: Мария Никанорова
Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев
Рождение ребёнка
18.04.1899
Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев
Рождение ребёнка
03.06.1905
Сын: Роговнев Константин Никанорович
Отец ребёнка: Роговнев Никанор Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно