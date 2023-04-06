Севастьянова (Баканова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Баканова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.02.1836

Дата смерти

08.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1836

Отец: Бакановъ Карпъ

Мать: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1857

Дочь: Кулакова Мария

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1860

Сын: Севастьяновъ Ефимъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1863

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Севастьянова Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Севастьяновъ Андреянъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Рождение ребёнка
01.05.1870

Сын: Севастьяновъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1873

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1876

Дочь: Попкова Стефанида

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьяновъ Еремей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ

Смерть
08.12.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости
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