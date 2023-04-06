Севастьянова (Баканова) Анна
Место рождения
Дата рождения02.02.1836
Дата смерти08.12.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1836
Отец: Бакановъ Карпъ
Мать: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
01.04.1857
Дочь: Кулакова Мария
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
22.01.1858
Муж: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
25.12.1860
Сын: Севастьяновъ Ефимъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
10.10.1863
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Севастьянова Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
01.05.1870
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
20.06.1873
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Рождение ребёнка
12.11.1876
Дочь: Попкова Стефанида
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьяновъ Еремей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Романъ
Смерть
08.12.1903
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старческой дряхлости