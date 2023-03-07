Бакановъ Карпъ
Место рождения
Дата рождения24.10.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1809
Отец: Бакановъ Василий
Мать: Баканова Анна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Бакановъ Григорий
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
02.02.1835
Сын: Бакановъ Григорий
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
02.02.1836
Дочь: Севастьянова Анна
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
06.07.1840
Сын: Бакановъ Владимиръ
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
21.10.1841
Сын: Бакановъ Дмитрій
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
02.06.1844
Сын: Бакановъ Никифоръ
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
01.04.1849
Сын: Бакановъ Никита
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамыкина Фекла
Мать ребёнка: Баканова Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баканова Афимья