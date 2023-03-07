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Бакановъ Карпъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.10.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1809

Отец: Бакановъ Василий

Мать: Баканова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бакановъ Григорий

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1835

Сын: Бакановъ Григорий

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1836

Дочь: Севастьянова Анна

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1840

Сын: Бакановъ Владимиръ

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1841

Сын: Бакановъ Дмитрій

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1844

Сын: Бакановъ Никифоръ

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1849

Сын: Бакановъ Никита

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамыкина Фекла

Мать ребёнка: Баканова Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баканова Афимья

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