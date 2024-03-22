Севастьяновъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения25.12.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1860
Отец: Севастьяновъ Романъ
Мать: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
12.03.1883
Сын: Севастьяновъ Алексей
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Юрина Матрена
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бурзянцева Ульяна
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
03.02.1892
Сын: Севастьяновъ Фёдоръ
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: Карташова Агриппина
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Севастьянова Ирина
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Севастьянова Марья
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Севастьянова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Устинья