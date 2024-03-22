Севастьяновъ Ефимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьяновъ Ефимъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1860

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1860

Отец: Севастьяновъ Романъ

Мать: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Севастьяновъ Алексей

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Юрина Матрена

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бурзянцева Ульяна

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Рождение ребёнка
03.02.1892

Сын: Севастьяновъ Фёдоръ

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: Карташова Агриппина

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Севастьянова Ирина

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Севастьянова Марья

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Устинья

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