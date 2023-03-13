Бурзянцева (Севастьянова) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиС 1956 по 1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Севастьяновъ Ефимъ
Мать: Севастьянова Устинья
Бракосочетание
31.01.1905
Муж: Бурзянцевъ Сергей
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.03.1910
Дочь: Филиппова Анастасия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
Рождение ребёнка
21.04.1912
Сын: Бурзянцевъ Василий
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Тарасова Клавдия
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
Рождение ребёнка
10.03.1915
Дочь: Мамыкина Александра
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
Рождение ребёнка
04.11.1918
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей
Смерть
С 1956 по 1958