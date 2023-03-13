Бурзянцева (Севастьянова) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурзянцева (Севастьянова) Ульяна

Бурзянцева (Севастьянова) Ульяна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

С 1956 по 1958

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Севастьяновъ Ефимъ

Мать: Севастьянова Устинья

Бракосочетание
31.01.1905

Муж: Бурзянцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

4-я Усерганская волость
Рождение ребёнка
07.03.1910

Дочь: Филиппова Анастасия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Бурзянцевъ Василий

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Тарасова Клавдия

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

Рождение ребёнка
10.03.1915

Дочь: Мамыкина Александра

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1918

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бурзянцевъ Сергей

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
С 1956 по 1958
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close