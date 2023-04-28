Севастьянова (Сударчикова) Устинья
Место рождения
Дата рождения29.09.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1861
Отец: Сударчиковъ Игнатий
Мать: Сударчикова Анна
Рождение ребёнка
12.03.1883
Сын: Севастьяновъ Алексей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
03.11.1884
Дочь: Юрина Матрена
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Бурзянцева Ульяна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
03.02.1892
Сын: Севастьяновъ Фёдоръ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: Карташова Агриппина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
14.09.1897
Дочь: Севастьянова Ирина
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
13.06.1899
Дочь: Севастьянова Марья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Рождение ребёнка
22.01.1902
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Севастьяновъ Ефимъ