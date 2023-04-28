Севастьянова (Сударчикова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Сударчикова) Устинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

29.09.1861

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1861

Отец: Сударчиковъ Игнатий

Мать: Сударчикова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1883

Сын: Севастьяновъ Алексей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1884

Дочь: Юрина Матрена

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Бурзянцева Ульяна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Рождение ребёнка
03.02.1892

Сын: Севастьяновъ Фёдоръ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: Карташова Агриппина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.09.1897

Дочь: Севастьянова Ирина

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.06.1899

Дочь: Севастьянова Марья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1902

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Ефимъ

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