Юрина (Севастьянова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Севастьянова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884

Отец: Севастьяновъ Ефимъ

Мать: Севастьянова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.10.1903

Муж: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1904

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1907

Сын: Юринъ Федоръ

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.05.1914

Сын: Юринъ Георгий

Отец ребёнка: Юринъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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