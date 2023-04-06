Юрина (Севастьянова) Матрена
Место рождения
Дата рождения03.11.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1884
Отец: Севастьяновъ Ефимъ
Мать: Севастьянова Устинья
Бракосочетание
13.10.1903
Муж: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
10.08.1904
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
16.04.1907
Сын: Юринъ Федоръ
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
09.12.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
18.03.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Юринъ Петръ
Рождение ребёнка
25.05.1914
Сын: Юринъ Георгий
Отец ребёнка: Юринъ Петръ