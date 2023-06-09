Ситникова (Сударчикова) Надежда
Место рождения
Дата рождения16.09.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857
Отец: Сударчиковъ Игнатий
Мать: Сударчикова Анна
Бракосочетание
02.02.1876
Муж: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
21.04.1879
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
01.06.1880
Сын: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Миногина Елена
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ситниковъ Семенъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
03.01.1890
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
04.06.1893
Дочь: Земскова Агриппина
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
28.10.1896
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситниковъ Ларионъ
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситниковъ Матвей
Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий