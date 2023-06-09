Ситникова (Сударчикова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Сударчикова) Надежда

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.09.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1857

Отец: Сударчиковъ Игнатий

Мать: Сударчикова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1876

Муж: Ситниковъ Григорий

Рождение ребёнка
21.04.1879

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1880

Сын: Ситниковъ Виссарионъ (Илларионъ)

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Миногина Елена

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ситниковъ Семенъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Рождение ребёнка
03.01.1890

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1893

Дочь: Земскова Агриппина

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситниковъ Ларионъ

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситниковъ Матвей

Отец ребёнка: Ситниковъ Григорий