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Ситниковъ Ларионъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситниковъ Григорий

Мать: Ситникова Надежда

Рождение ребёнка
30.01.1914

Сын: Ситниковъ Василий

Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1915

Сын: Ситниковъ Степанъ

Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1918

Сын: Ситниковъ Александръ

Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Мария Михайлова