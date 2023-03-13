Ситниковъ Ларионъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситниковъ Григорий
Мать: Ситникова Надежда
Рождение ребёнка
30.01.1914
Сын: Ситниковъ Василий
Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
23.12.1915
Сын: Ситниковъ Степанъ
Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова
Рождение ребёнка
08.06.1918
Сын: Ситниковъ Александръ
Мать ребёнка: Ситникова Мария Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно