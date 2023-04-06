Сударчикова (Долматова) Анна
Место рождения
Дата рождения1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Долматовъ Филиппъ
Мать: Долматова Афимья
Бракосочетание
13.07.1847
Муж: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
21.07.1848
Дочь: Сударчикова Анна
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
16.09.1849
Дочь: Сударчикова Надежда
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
01.12.1850
Сын: Сударчиковъ Николай
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
18.08.1853
Дочь: Сударчикова Васса
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
14.04.1855
Дочь: Сударчикова Ирина
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
21.08.1856
Сын: Сударчиковъ Адрианъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
16.09.1857
Дочь: Ситникова Надежда
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
24.04.1860
Дочь: Сударчикова Александра
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий
Рождение ребёнка
29.09.1861
Дочь: Севастьянова Устинья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий