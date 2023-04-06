Сударчикова (Долматова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Долматова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Долматовъ Филиппъ

Мать: Долматова Афимья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.07.1847

Муж: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1848

Дочь: Сударчикова Анна

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1849

Дочь: Сударчикова Надежда

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1850

Сын: Сударчиковъ Николай

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1853

Дочь: Сударчикова Васса

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1855

Дочь: Сударчикова Ирина

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1856

Сын: Сударчиковъ Адрианъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1857

Дочь: Ситникова Надежда

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1860

Дочь: Сударчикова Александра

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1861

Дочь: Севастьянова Устинья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Игнатий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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