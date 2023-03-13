Миногина (Ситникова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Ситниковъ Григорий
Мать: Ситникова Надежда
Бракосочетание
11.11.1902
Муж: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
19.10.1905
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
11.12.1907
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
27.12.1910
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей
Рождение ребёнка
22.12.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Сергей