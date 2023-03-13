Миногина (Ситникова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Ситникова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Ситниковъ Григорий

Мать: Ситникова Надежда

Бракосочетание
11.11.1902

Муж: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1905

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1907

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1910

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1913

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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