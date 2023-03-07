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Бурзянцевъ Василий

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Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.04.1912

Дата смерти

13.01.1987

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912

Отец: Бурзянцевъ Сергей

Мать: Бурзянцева Ульяна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
21.08.1941

Дочь: Кучмачова Нина

Мать ребёнка: Анна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Смерть
13.01.1987
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
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