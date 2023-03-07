Бурзянцевъ Василий
Место рождения
Дата рождения21.04.1912
Дата смерти13.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1912
Отец: Бурзянцевъ Сергей
Мать: Бурзянцева Ульяна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
21.08.1941
Дочь: Кучмачова Нина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
08.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
13.01.1987
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область