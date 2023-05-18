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Севастьяновъ Романъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.10.1835

Дата смерти

22.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1835

Отец: Севастьяновъ Паѵелъ

Мать: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1858

Жена: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1860

Сын: Севастьяновъ Ефимъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1863

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1866

Дочь: Севастьянова Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Севастьяновъ Андреянъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Рождение ребёнка
01.05.1870

Сын: Севастьяновъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1873

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1876

Дочь: Попкова Стефанида

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьяновъ Еремей

Мать ребёнка: Севастьянова Анна

Смерть
22.01.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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