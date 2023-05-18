Севастьяновъ Романъ
Место рождения
Дата рождения01.10.1835
Дата смерти22.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1835
Отец: Севастьяновъ Паѵелъ
Мать: Севастьянова Анастасія
Бракосочетание
22.01.1858
Жена: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
25.12.1860
Сын: Севастьяновъ Ефимъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
10.10.1863
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
22.07.1866
Дочь: Севастьянова Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
01.05.1870
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
20.06.1873
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
12.11.1876
Дочь: Попкова Стефанида
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьяновъ Еремей
Мать ребёнка: Севастьянова Анна
Смерть
22.01.1911