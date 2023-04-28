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Севастьяновъ Аѳонасій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.05.1870

Дата смерти

24.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1870

Отец: Севастьяновъ Романъ

Мать: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1896

Жена: Севастьянова Марѳа

Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Севастьянова Мария

Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.11.1912
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ воспаления легкихъ
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