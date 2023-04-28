Севастьяновъ Аѳонасій
Место рождения
Дата рождения01.05.1870
Дата смерти24.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1870
Отец: Севастьяновъ Романъ
Мать: Севастьянова Анна
Бракосочетание
03.06.1896
Жена: Севастьянова Марѳа
Рождение ребёнка
12.07.1897
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Севастьянова Мария
Мать ребёнка: Севастьянова Марѳа
Смерть
24.11.1912
Причина смерти: Отъ воспаления легкихъ