Севастьянова (Гудкова) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Гудкова) Марѳа

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.07.1868

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1868

Отец: Гудковъ Семенъ

Мать: Гудкова Марѳа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.06.1896

Муж: Севастьяновъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Севастьяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1900

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій

Рождение ребёнка
14.10.1902

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Севастьянова Мария

Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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