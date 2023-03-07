Севастьянова (Гудкова) Марѳа
Место рождения
Дата рождения02.07.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1868
Отец: Гудковъ Семенъ
Мать: Гудкова Марѳа
Бракосочетание
03.06.1896
Рождение ребёнка
12.07.1897
Сын: Севастьяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
18.02.1900
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
14.10.1902
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Севастьянова Мария
Отец ребёнка: Севастьяновъ Аѳонасій