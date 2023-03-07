Варганова (Гудкова) Мавра
Место рождения
Дата рождения27.04.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1851
Отец: Гудковъ Семенъ
Мать: Гудкова Екатерина
Бракосочетание
26.01.1869
Муж: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
14.11.1870
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
29.06.1873
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
25.06.1876
Сын: Варгановъ Петръ
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
03.07.1880
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
14.10.1883
Дочь: Варганова Прасковья
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
11.11.1884
Дочь: Сафонова Стефанида
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
03.12.1890
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варгановъ Андрей
Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ