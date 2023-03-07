Варганова (Гудкова) Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варганова (Гудкова) Мавра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.04.1851

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1851

Отец: Гудковъ Семенъ

Мать: Гудкова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1869

Муж: Варгановъ Герасимъ

Рождение ребёнка
14.11.1870

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.06.1873

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1876

Сын: Варгановъ Петръ

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.07.1880

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1883

Дочь: Варганова Прасковья

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1884

Дочь: Сафонова Стефанида

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1890

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варгановъ Андрей

Отец ребёнка: Варгановъ Герасимъ

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