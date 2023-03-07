Сафонова (Варганова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафонова (Варганова) Стефанида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884

Отец: Варгановъ Герасимъ

Мать: Варганова Мавра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.07.1905

Муж: Сафоновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Сафоновъ Александръ

Отец ребёнка: Сафоновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Сафоновъ Николай

Отец ребёнка: Сафоновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Сафонов Михаил

Отец ребёнка: Сафоновъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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