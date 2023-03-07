Сафонова (Варганова) Стефанида
Место рождения
Дата рождения11.11.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884
Отец: Варгановъ Герасимъ
Мать: Варганова Мавра
Бракосочетание
01.07.1905
Муж: Сафоновъ Василий
Рождение ребёнка
23.03.1906
Сын: Сафоновъ Александръ
Отец ребёнка: Сафоновъ Василий
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Сафоновъ Николай
Отец ребёнка: Сафоновъ Василий
Рождение ребёнка
07.11.1918
Сын: Сафонов Михаил
Отец ребёнка: Сафоновъ Василий