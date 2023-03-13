Сафоновъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафоновъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Сафоновъ Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1905

Жена: Сафонова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1906

Сын: Сафоновъ Александръ

Мать ребёнка: Сафонова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1908

Сын: Сафоновъ Николай

Мать ребёнка: Сафонова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1918

Сын: Сафонов Михаил

Мать ребёнка: Сафонова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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