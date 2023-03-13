Сафоновъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Сафоновъ Матвей
Бракосочетание
01.07.1905
Жена: Сафонова Стефанида
Рождение ребёнка
23.03.1906
Сын: Сафоновъ Александръ
Мать ребёнка: Сафонова Стефанида
Рождение ребёнка
15.06.1908
Сын: Сафоновъ Николай
Мать ребёнка: Сафонова Стефанида
Рождение ребёнка
07.11.1918
Сын: Сафонов Михаил
Мать ребёнка: Сафонова Стефанида