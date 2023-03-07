Севастьяновъ Паѵелъ
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти06.05.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Севастьяновъ Платонъ
Мать: Севастьянова Салманида
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена
Бракосочетание
?.01.1835
Жена: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
01.10.1835
Сын: Севастьяновъ Романъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
23.12.1836
Дочь: Севастьянова Анна
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
22.08.1838
Дочь: Зотова Елизавѣта
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
08.05.1842
Дочь: Щипакина Гликерія
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
28.04.1845
Дочь: Многина Ирина
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
23.03.1848
Сын: Севастьяновъ Гаврила
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Севастьяновъ Стефанъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
04.08.1850
Сын: Севастьяновъ Василій
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Рождение ребёнка
09.04.1853
Сын: Севастьяновъ Родіонъ
Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Агрофена
Смерть
06.05.1856
Похороны
Неизвестно