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Севастьяновъ Паѵелъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1798

Дата смерти

06.05.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Севастьяновъ Платонъ

Мать: Севастьянова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Севастьянова Агрофена

Бракосочетание
?.01.1835

Жена: Севастьянова Анастасія

Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Севастьяновъ Романъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1836

Дочь: Севастьянова Анна

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1838

Дочь: Зотова Елизавѣта

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.05.1842

Дочь: Щипакина Гликерія

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1845

Дочь: Многина Ирина

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1848

Сын: Севастьяновъ Гаврила

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Севастьяновъ Стефанъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1850

Сын: Севастьяновъ Василій

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1853

Сын: Севастьяновъ Родіонъ

Мать ребёнка: Севастьянова Анастасія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Агрофена

Смерть
06.05.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
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