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Екатерина Яковлева
Екатерина Яковлева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Женский
Отец
Севастьяновъ Паѵелъ
1798 г.р.
Мать
Севастьянова Агрофена
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Севастьяновъ Паѵелъ
Мать:
Севастьянова Агрофена
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