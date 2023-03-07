Севастьянова (Богомолова) Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Богомолова) Салманида

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Богомоловъ Иванъ

Мать: Богомолова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Сын: Севастьяновъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1799

Сын: Севастьяновъ Никита

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1800

Сын: Севастьяновъ Абрамъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Севастьяновъ Игнатий

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Рождение ребёнка
29.03.1804

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1805

Сын: Севастьяновъ Филипъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Севастьяновъ Андрей

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Баканова Анисья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1809

Сын: Севастьяновъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1810

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1812

Сын: Севастьяновъ Семенъ

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1814

Дочь: Басалаева Афимья

Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьяновъ Платонъ

Смерть
Между 1816 и 1834
Похороны
Неизвестно
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