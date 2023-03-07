Севастьянова (Богомолова) Салманида
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Богомоловъ Иванъ
Мать: Богомолова Анна
Сын: Севастьяновъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Никита
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Абрамъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Игнатий
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Филипъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Андрей
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Дочь: Баканова Анисья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Сын: Севастьяновъ Семенъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Дочь: Басалаева Афимья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Платонъ
Муж: Севастьяновъ Платонъ