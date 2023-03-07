Баканова (Севастьянова) Анисья
Место рождения
Дата рождения1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Севастьяновъ Платонъ
Мать: Севастьянова Салманида
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Баканова Марья
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бакановъ Макаръ
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Бакановъ Иванъ
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Рождение ребёнка
18.10.1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.03.1845
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Рождение ребёнка
10.10.1847
Сын: Бакановъ Кузьма
Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакановъ Федоръ