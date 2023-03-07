Баканова (Севастьянова) Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баканова (Севастьянова) Анисья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Севастьяновъ Платонъ

Мать: Севастьянова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Баканова Марья

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бакановъ Макаръ

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Бакановъ Иванъ

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1840

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1845

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1847

Сын: Бакановъ Кузьма

Отец ребёнка: Бакановъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакановъ Федоръ

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