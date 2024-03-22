Севастьяновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Севастьяновъ Платонъ
Мать: Севастьянова Салманида
Рождение ребёнка
09.02.1834
Дочь: Квашенникова Аполлинария
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Севастьяновъ Илья
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
13.03.1839
Дочь: П...... Дарья
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Работа или профессия
С 1840 по 1842
Служитель
Рождение ребёнка
05.06.1841
Дочь: Уточкина, Аршинова Агриппина
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Рождение ребёнка
01.12.1845
Дочь: Севастьянова Екатерина
Мать ребёнка: Севастьянова Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Февронья