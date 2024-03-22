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Севастьяновъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Севастьяновъ Платонъ

Мать: Севастьянова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1834

Дочь: Квашенникова Аполлинария

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Севастьяновъ Илья

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1839

Дочь: П...... Дарья

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
С 1840 по 1842
Служитель
Рождение ребёнка
05.06.1841

Дочь: Уточкина, Аршинова Агриппина

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1845

Дочь: Севастьянова Екатерина

Мать ребёнка: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Февронья

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