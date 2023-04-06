Квашенникова (Севастьянова) Аполлинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квашенникова (Севастьянова) Аполлинария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.02.1834

Дата смерти

02.12.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1834

Отец: Севастьяновъ Иванъ

Мать: Севастьянова Февронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.07.1859

Муж: Квашенниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.03.1863

Дочь: Любимова Марья

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Валявина Екатерина

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
10.05.1869

Дочь: Гликерья

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Квашенниковъ Каллистратъ

Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ

Смерть
02.12.1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Хроническаго катарра желудка и кешокъ
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