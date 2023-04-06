Квашенникова (Севастьянова) Аполлинария
Место рождения
Дата рождения09.02.1834
Дата смерти02.12.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1834
Отец: Севастьяновъ Иванъ
Мать: Севастьянова Февронья
Бракосочетание
12.07.1859
Муж: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.03.1863
Дочь: Любимова Марья
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Валявина Екатерина
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.05.1869
Дочь: Гликерья
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Квашенниковъ Иванъ
Смерть
02.12.1893
Причина смерти: Хроническаго катарра желудка и кешокъ