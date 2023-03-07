Любимова (Квашенникова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Квашенникова) Марья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.03.1863

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1863

Отец: Квашенниковъ Иванъ

Мать: Квашенникова Аполлинария

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1883

Муж: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Любимова Марина

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Любимова Дарья

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1903

Сын: Любимовъ Николай

Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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