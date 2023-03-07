Любимова (Квашенникова) Марья
Место рождения
Дата рождения27.03.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1863
Отец: Квашенниковъ Иванъ
Мать: Квашенникова Аполлинария
Бракосочетание
31.01.1883
Муж: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Любимова Марина
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Любимова Дарья
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ
Рождение ребёнка
29.11.1903
Сын: Любимовъ Николай
Отец ребёнка: Любимовъ Гавриилъ