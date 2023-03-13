Любимовъ Гавриилъ
Место рождения
Дата рождения20.03.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863
Отец: Любимовъ Михаилъ
Бракосочетание
31.01.1883
Рождение ребёнка
31.12.1883
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Любимова Марина
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья
Рождение ребёнка
15.08.1893
Дочь: (Любимова) Васса
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья
Рождение ребёнка
16.03.1896
Дочь: Любимова Дарья
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья
Рождение ребёнка
21.06.1901
Дочь: (Любимова) Агрипина
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья
Рождение ребёнка
29.11.1903
Сын: Любимовъ Николай
Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья