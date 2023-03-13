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Любимовъ Гавриилъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.03.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1863

Отец: Любимовъ Михаилъ

Мать: Любимова (Ростова) Марина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1883

Жена: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.12.1883

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Любимова Марина

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1893

Дочь: (Любимова) Васса

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1896

Дочь: Любимова Дарья

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1901

Дочь: (Любимова) Агрипина

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1903

Сын: Любимовъ Николай

Мать ребёнка: Любимова (Квашенникова) Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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