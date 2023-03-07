Любимова (Ростова) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Ростова) Марина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.07.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1821

Отец: Ростовъ Иванъ

Мать: Ростова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Любимовъ Михаилъ

Рождение ребёнка
03.05.1843

Сын: Любимовъ Яковъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1848

Сын: Любимовъ Андрей

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1851

Дочь: Сычева Гликерья

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1853

Дочь: Любимова Ольга

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1853

Сын: Любимовъ Прокопий

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1854

Дочь: Синева Васса

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1857

Сын: Любимовъ Илья

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1859

Дочь: Любимова Елена

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1860

Дочь: Любимова Акулина

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1860

Сын: Любимовъ Виссарионъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1863

Сын: Любимовъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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