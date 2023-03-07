Любимова (Ростова) Марина
Место рождения
Дата рождения20.07.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1821
Отец: Ростовъ Иванъ
Мать: Ростова Домна
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
03.05.1843
Сын: Любимовъ Яковъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.07.1848
Сын: Любимовъ Андрей
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.05.1851
Дочь: Сычева Гликерья
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.07.1853
Дочь: Любимова Ольга
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
08.07.1853
Сын: Любимовъ Прокопий
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.08.1854
Дочь: Синева Васса
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
15.07.1857
Сын: Любимовъ Илья
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.05.1859
Дочь: Любимова Елена
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.06.1860
Дочь: Любимова Акулина
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
09.06.1860
Сын: Любимовъ Виссарионъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.03.1863
Сын: Любимовъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Любимовъ Михаилъ