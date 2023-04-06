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Ростова (Аршинова) Домна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Дата смерти

04.06.1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Аршиновъ Кузьма

Мать: Аршинова Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1814

Муж: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1814

Дочь: Козлова Матрена

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Юрина Марфа

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1821

Дочь: Любимова Марина

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ростовъ Семенъ

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ростовъ Тимофей

Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.06.1867
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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