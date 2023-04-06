Ростова (Аршинова) Домна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти04.06.1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Аршиновъ Кузьма
Мать: Аршинова Наталья
Бракосочетание
29.01.1814
Муж: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.11.1814
Дочь: Козлова Матрена
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Юрина Марфа
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.07.1821
Дочь: Любимова Марина
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ростовъ Семенъ
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ростовъ Тимофей
Отец ребёнка: Ростовъ Иванъ
Смерть
04.06.1867