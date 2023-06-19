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Аршинова Наталья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Дата смерти

06.04.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Федоръ

Мать: Стефанида Герасимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.02.1785

Муж: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1787

Сын: Аршиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ростова Домна

Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1800

Дочь: Земскова Елена

Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Варганова Марья

Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1810

Сын: Аршиновъ Спиридонъ

Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.04.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан