Аршинова Наталья
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти06.04.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Федоръ
Мать: Стефанида Герасимова
Бракосочетание
01.02.1785
Муж: Аршиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
24.09.1787
Сын: Аршиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ростова Домна
Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
12.07.1800
Дочь: Земскова Елена
Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Варганова Марья
Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма
Рождение ребёнка
11.12.1810
Сын: Аршиновъ Спиридонъ
Отец ребёнка: Аршиновъ Кузьма
Смерть
06.04.1848