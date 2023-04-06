Федоръ
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Харитонъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Харитоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Стефанида Герасимова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Аршинова Наталья
Мать ребёнка: Стефанида Герасимова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Герасимова