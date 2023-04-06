Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоръ

Федоръ

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1734 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Харитонъ

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Харитоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Стефанида Герасимова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Аршинова Наталья

Мать ребёнка: Стефанида Герасимова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Герасимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close