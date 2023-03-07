Севастьяновъ Абрамъ
Место рождения
Дата рождения23.10.1800
Дата смерти05.11.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1800
Отец: Севастьяновъ Платонъ
Мать: Севастьянова Салманида
Рождение ребёнка
1829
Сын: Севастьяновъ Алексей
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Малкина Марья
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
?.01.1832
Сын: Севастьяновъ Василий
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
02.07.1833
Сын: Севастьяновъ Павелъ
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
07.12.1835
Дочь: Севастьянова Анна-Анисья
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
29.11.1836
Сын: Севастьяновъ Яковъ
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
03.05.1839
Дочь: Хомутова Ольга
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
25.08.1841
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьяновъ Матвей
Мать ребёнка: Севастьянова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Севастьянова Домна
Смерть
05.11.1847
Похороны
Неизвестно