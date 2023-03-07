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Севастьяновъ Абрамъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.10.1800

Дата смерти

05.11.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1800

Отец: Севастьяновъ Платонъ

Мать: Севастьянова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Севастьяновъ Алексей

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Малкина Марья

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1832

Сын: Севастьяновъ Василий

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Рождение ребёнка
02.07.1833

Сын: Севастьяновъ Павелъ

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Рождение ребёнка
07.12.1835

Дочь: Севастьянова Анна-Анисья

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1836

Сын: Севастьяновъ Яковъ

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1839

Дочь: Хомутова Ольга

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1841

Сын: Севастьяновъ Андреянъ

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьяновъ Матвей

Мать ребёнка: Севастьянова Домна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Домна

Смерть
05.11.1847
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
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