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Севастьяновъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.06.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873

Отец: Севастьяновъ Романъ

Мать: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Севастьянова Матрёна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1896

Сын: Севастьяновъ Романъ

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.04.1899

Сын: Севастьяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1902

Сын: Севастьяновъ Никифоръ

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.09.1903

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1906

Сын: Севастьяновъ Романъ

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.12.1909

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Рождение ребёнка
23.03.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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