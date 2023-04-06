Севастьяновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения20.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1873
Отец: Севастьяновъ Романъ
Мать: Севастьянова Анна
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
11.11.1896
Сын: Севастьяновъ Романъ
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
30.05.1902
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
09.07.1906
Сын: Севастьяновъ Романъ
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Севастьянова Матрёна