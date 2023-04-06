Севастьянова (Щипакина) Матрёна
Место рождения
Дата рождения09.11.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1875
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Татіана
Бракосочетание
30.01.1895
Муж: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.11.1896
Сын: Севастьяновъ Романъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.04.1899
Сын: Севастьяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.05.1902
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.09.1903
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.07.1906
Сын: Севастьяновъ Романъ
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.12.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.03.1915
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Севастьяновъ Иванъ