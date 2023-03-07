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Кулакова (Баканова) Мария

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.04.1857

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1857

Отец: не указан

Мать: Севастьянова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Незаконнорожденный
Бракосочетание
05.11.1873

Муж: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.12.1874

Дочь: Кулакова Ульяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Долматова Агриппина

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Кулаковъ Павелъ Ивановъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.05.1883

Дочь: Кулакова Федосья

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1884

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.11.1893

Сын: Кулаковъ Александръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.04.1895

Дочь: Гурентьевъ Александра

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1898

Сын: Кулаковъ Захаръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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