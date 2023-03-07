Кулакова (Баканова) Мария
Место рождения
Дата рождения01.04.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1857
Отец: не указан
Мать: Севастьянова Анна
Незаконнорожденный
Бракосочетание
05.11.1873
Муж: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.12.1874
Дочь: Кулакова Ульяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Долматова Агриппина
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.05.1883
Дочь: Кулакова Федосья
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.08.1884
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.11.1893
Сын: Кулаковъ Александръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.04.1895
Дочь: Гурентьевъ Александра
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.02.1898
Сын: Кулаковъ Захаръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Иванъ