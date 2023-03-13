Долматова (Кулакова) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Кулакова) Агриппина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Кулаковъ Иванъ

Мать: Кулакова Мария

Бракосочетание
08.02.1899

Муж: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1899

Дочь: Долматова Стефанида

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1900

Сын: Долматовъ Николай

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Рождение ребёнка
30.07.1902

Сын: Долматовъ Степанъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1905

Дочь: Долматова Василиса

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1911

Сын: Долматовъ Петръ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Долматовъ Иванъ

Отец ребёнка: Долматовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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