Долматова (Кулакова) Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Кулаковъ Иванъ
Мать: Кулакова Мария
Бракосочетание
08.02.1899
Муж: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
04.11.1899
Дочь: Долматова Стефанида
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Долматовъ Николай
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.07.1902
Сын: Долматовъ Степанъ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
07.03.1905
Дочь: Долматова Василиса
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
18.01.1911
Сын: Долматовъ Петръ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Долматовъ Иванъ
Отец ребёнка: Долматовъ Алексей