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Чередов Иван Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Чередов Иван Степанов

Мать: Чередова Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Чередов Аввакум Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Чередов Самсон Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Маремьяна Иванова

Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чередов Прохор Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чередов Федот Иванов

Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ирина Ильина

Смерть
1822
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