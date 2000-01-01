Чередов Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Чередов Иван Степанов
Мать: Чередова Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1774
Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Маремьяна Иванова
Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чередов Федот Иванов
Мать ребёнка: Чередова Ирина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ирина Ильина
Смерть
1822