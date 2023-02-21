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Чередов Аввакум Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Чередов Иван Иванов

Мать: Чередова Ирина Ильина

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марфа Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ульяна Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Дарья Аввакумовна

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чередов Яков Аввакумов

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Иван Аввакумов

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Федосья Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Афимья Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ирина Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Пелагея Аввакумова

Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Акулина Прохорова

Смерть
1847
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