Чередов Аввакум Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Чередов Иван Иванов
Мать: Чередова Ирина Ильина
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марфа Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ульяна Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Дарья Аввакумовна
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1797
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Федосья Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Афимья Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ирина Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Пелагея Аввакумова
Мать ребёнка: Чередова Акулина Прохорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847