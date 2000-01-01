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Чередов Яков Аввакумов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Чередов Аввакум Иванов

Мать: Чередова Акулина Прохорова

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Чередов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Яковлева

Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Агафья Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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