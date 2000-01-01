Чередов Яков Аввакумов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Яковлева
Мать ребёнка: Чередова Агафья Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно