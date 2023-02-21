Чередова Акулина Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Акулина Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Марфа Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Дарья Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ульяна Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Дарья Аввакумовна

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Чередов Яков Аввакумов

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Чередов Иван Аввакумов

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Федосья Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Афимья Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Ирина Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Пелагея Аввакумова

Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Аввакум Иванов

Смерть
Неизвестно
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