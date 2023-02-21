Чередова Акулина Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Марфа Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Дарья Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ульяна Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Дарья Аввакумовна
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Федосья Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Афимья Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Ирина Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Пелагея Аввакумова
Отец ребёнка: Чередов Аввакум Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно